Champions League: Milano beffata, ma Parigi ci fa tornare il sorriso

La serata di Champions League porta in dote la doppia sconfitta di Inter e Milan, ma anche la clamorosa stecca del Paris Saint Germain

Non è stato un mercoledì sera di Champions League particolarmente fortunato e propizio per i nostri colori. Inter e Milan hanno dovuto infatti alzare bandiera bianca di fronte alla nobiltà di Real Madrid e Liverpool, non senza qualche rimpianto.

Dunque la prima giornata della massima competizione continentale per club si è chiusa con un bilancio in negativo per l’Italia. La doppia sconfitta milanese accompagna il buon pareggio della Dea al cospetto del Villarreal e la passeggiata svedese della Juve contro, oggettivamente, la squadra più abbordabile che si potesse affrontare.

