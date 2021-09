Liverpool Milan 3-2: le reazioni social post gara dei giocatori rossoneri

Liverpool Milan 3-2: ecco la reazione social dei giocatori rossoneri da Saelemaekers sino a Calabria e Leao

Il Liverpool ha battuto 3-2 il Milan dopo aver dominato sul piano del gioco per più di 65 minuti. I rossoneri, però, escono a testa alta da Anfield, consapevoli che possono giocarsela con tutti.

Ecco i commenti social dei giocatori rossoneri, da Saelemaekers: «Risultato scarso ma abbiamo dato tutto per onorare la maglia, continueremo a lavorare per le prossime partite», sino a Leao: «Ho esaudito il sogno di giocare in Champions League ma sono triste per il risultato. Vogliamo dare una risposta diversa nella prossima partita. Grazie ai tifosi venuti allo stadio» e Calabria: «Usciamo sconfitti da una gara difficile. Sappiamo che il percorso sarà impegnativo, ma daremo sempre tutto per dimostrare il nostro valore anche in Europa».