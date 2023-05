Lite Maldini-Spalletti, il dirigente rivela: «Ecco come sono andate le cose». Le sue parole a Muschio Selvaggio

Maldini è intervenuto nel corso della trasmissione Muschio Selvaggio. Le parole del dirigente del Milan sulla lite con Spalletti.

CHIARITO CON SPALLETTI – «Non c’è bisogno di chiarirsi. La cosa bella della maturità è anche questa. E’ venuto fuori una frase che non ho detto (“Hai già vinto lo scudetto, non rompere i c…”, ndr). Io non volevo fare casino ed essere rumoroso, in quel momento i protagonisti erano altri e non noi»

