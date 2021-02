Marcello Lippi commenta l’attuale momento della Serie A, in particolar modo tra le altre cose, qualche parola sul Milan

Lippi ex tecnico della Nazionale italiana, ha detto la sua ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole:

«Il Milan è in corsa per lo Scudetto e secondo me ha colmato una delle poche lacune allargando la rosa con il mercato. ora possono fare dei cambi, dosare le forze. Ha raggiunto un’autostima che all’inizio non aveva e che ora ha».