Linus: «Il problema per la costruzione del nuovo San Siro è l’Inter»

Linus, intervenuto a Radio Deejay, ha attaccato l’Inter sulla questione del nuovo San Siro: i ritardi sono addebitabili ai nerazzurri

Intervenuto a Radio Deejay, Linus ha parlato della costruzione del nuovo San Siro:

«Il problema non è lo stadio, ma tutto ciò che c’è intorno allo stadio e gli interlocutori. A Milano si è costruito tantissimo e bene negli ultimi 10 anni, ma sullo stadio lo lasciano a metà strada. Perché? Perché il presidente cinese ha deciso che Zhang dell’Inter conti poco; le aziende cinesi sono tutte in mano allo stato e lo stato può decidere da un giorno all’altro che tu non esisti più. È difficile, dunque, interloquire con loro quando devi gestire denaro pubblico. D’altronde, nelle ultime settimane la parte che spingeva di più è stata quella milanista».