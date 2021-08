L’Inter per l’attacco punta su due recenti idee rossonere

L’Inter di Marotta sarebbe interessato a due recenti profili accostati al Milan: sarebbero Vlahovic e Scamacca

Incontro ieri tra Inter e Sassuolo per Gianluca Scamacca. L’Ad neroverde Carnevali – scrive il Corriere dello Sport – avrebbe incrociato Marotta e Ausilio per analizzare la situazione dell’attaccante ex Genoa, finito nei radar nerazzurri dopo il probabile addio di Lukaku.

Nel mirino del club nerazzurro ci sarebbe anche Dusan Vlahovic, accostato ai rossoneri per gran parte dell’inizio del calciomercato.