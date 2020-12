L’Inter batte il Verona e si porta al primo posto in attesa del Milan

Inter vittorioso contro il Verona: con questo successo i nerazzurri si portano a due lunghezze in più sul Milan

Vittoria sofferta per l’Inter che questa sera al Bentegodi si è imposto per 2-1 contro il Verona di Juric. Successo che permette ai nerazzurri di portarsi momentaneamente al primo posto in classifica con due punti in più rispetto ai rossoneri impegnati questa sera a San Siro contro la Lazio.

Al vantaggio firmato da Lautaro Martienz ha risposto Ivan Ilic prima della rete del definitivo 2-1 siglato da Skriniar.