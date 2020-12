Lucas Paquetà, prima rete del centrocampista brasiliano con la maglia del Lione: il brasiliano ha segnato il raddoppio col Rennes

Lucas Paquetà ha trovato la prima rete con la maglia del Lione in campionato. Il centrocampista brasiliano si è trasferito in Francia l’estate scorsa per 20 milioni di euro e oggi ha trovato la prima segnatura contro il Nantes.