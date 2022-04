Ligue 1: il Bordeaux di Adli sempre più vicino alla retrocessione

Il Bordeaux di Yacine Adli è sempre più vicino alla retrocessione dalla Ligue 1. È arrivata un’altra sconfitta contro il Nantes

Il Bordeaux continua a sprofondare in Ligue 1. Domenica è arrivata un’altra sconfitta in casa del Nantes per 5-3 che mantiene la squadra di Guion ancora al penultimo posto, a -4 dal play-out con ancora quattro gare da disputare.

In rosa anche Yacine Adli, centrocampista in prestito dal Milan, che è stato schierato titolare una volta nelle ultime quattro partite. Per lui in stagione 1 gol ed 8 assist.