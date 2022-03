Libro Milan Peppe Di Stefano: domani la presentazione

Domani alle ore 18.00 all’hotel Sheraton di San Siro per la presentazione del libro di Peppe Di Stefano: “Milanello, la casa del Diavolo”

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del giornalista SkySport, che da anni segue la squadra rossonera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peppe Di Stefano (@peppedistefano)

«Ho fatto un rapido calcolo: dopo casa mia, il posto nel quale ho trascorso più tempo negli ultimi 10 anni della mia vita è Milanello. Cronaca e lealtà. Rispetto e ammirazione per un luogo iconico.

Ed allora ho deciso di raccontare i 59 anni di vita di questo centro sportivo: attraverso retroscena, aneddoti, storie e personaggi. Racconti inediti che spiegano perché Milanello è davvero un posto unico e magico. E sono orgoglioso di averne conosciuto (scavando nella memoria di decine e decine di testimonianze) usi, costumi, abitudini, personaggi, segreti, camere, campi, matrimoni, gabbie e uomini. Uomini veri.

Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di scrivere questo libro, Cairo Editore. Chi ha creduto in me, Gianluca Di Marzio. Chi mi ha raccontato, testimoniato e svelato quella parte di storia che non conoscevo. Chi ha accolto il mio invito e firmato pre e post fazione, Adriano Galliani e Paolo Maldini. Simboli eterni del Milan

Ed ecco “Milanello, la casa del Diavolo”. Buona lettura!»