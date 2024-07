Libero spara a zero sugli Azzurri: «Le PIPPE non sono andate a zappare» – FOTO

Libero spara a zero sugli Azzurri: «Le PIPPE non sono andate a zappare». La FOTO del titolo che fa molto discutere

La scorsa settimana Libero, immediatamente dopo l’eliminazione dell’Italia dall’Europeo agli ottavi di finale contro la Svizzera, si era scagliato contro gli azzurri con l’eloquente titolo «andare a zappare». Oggi, una settimana esatta dopo, è tornato sul tema in maniera ancora molto dura.

Il quotidiano ha infatti pubblicato in prima pagina le immagini circolate sui social dei calciatori azzurri in vacanza come Jorginho, Scamacca e Frattesi. Il nuovo titolo è: «Le pippe non sono andate a zappare». Nessun giocatore del Milan ha partecipato alla spedizione in Germania.