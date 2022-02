L’ex calciatore: «Leao può diventare tra i migliori al mondo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intervento di Marco Parolo a Dazn, dove ha parlato di Milan e delle prestazioni di Leao:

«Leao si sta affermando come uno dei 5-6 giocatori più determinanti della Serie A. Quando prende palla succede sempre qualcosa, è diventato cattivo e ora quando punta la porta lo fa per fare gol. Può tranquillamente andare in doppia cifra ogni anno e diventare uno degli esterni offensivi più forti del mondo».