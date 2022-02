ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

PSG, Leonardo: «Sta succedendo qualcosa, fatti arbitrali contro di noi». Le dichiarazioni del dirigente dei parigini

Leonardo, dirigente del PSG ed ex Milan, polemizza in zona mista dopo il ko dei parigini col Nantes.

Le sue parole: «Appiah doveva essere espulso con il secondo giallo in occasione del rigore. Poi noi abbiamo tante colpe ma l’arbitro dice “no, no, è Neymar, è Mbappé, non fischio! È Messi, non fischio, è il PSG, non fischio!”. La sensazione è questa. Forse sto sbagliando. Dopo aver perso, accettiamo la sconfitta, impareremo da questo. Molte cose non sono state fatte nel modo corretto, dobbiamo imparare ad approcciare diversamente le partite in Ligue 1 dopo la Champions. Ma con l’arbitro di oggi sembrava: “Pum pum pum, ti sparo!”. Sta succedendo qualcosa in cui tutto è contro di noi. Tutte le cose che sono accadute in questa partita, erano conto di noi, parlo di fatti arbitrali che sono chiari. Chiediamo un po’ di rispetto, perché siamo imbarazzati da questo arbitraggio».