Leonardo: «Ho lasciato il Milan per Berlusconi». Il retroscena

Leonardo a sorpresa: «Ho lasciato il Milan per Berlusconi». Il retroscena raccontato ai microfoni di Globoesporte

In una intervista rilasciata a Globoesporte, Leonardo ha parlato del suo passato al Milan. Di seguito le sue parole.

LEONARDO – «Ho avuto dei problemi con lui. Io ho lasciato il Milan proprio per via di quel disaccordo, penso però fosse anche un momento difficile per lui. Era anche Presidente del Consiglio, accadevano tante cose… Alla fine me ne sono andato perché ero nel club da 13 anni e ci sono cicli che finiscono. Parliamo comunque di una persona che ha rivoluzionato il Milan e il calcio e che come imprenditore ha fatto di tutto. Una storia incredibile, la sua».