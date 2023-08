Leonardo Bonucci, ex difensore del Milan, ha chiesto il reintegro alla Juve: no dei bianconeri. Il centrale resta fuori rosa

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, la richiesta di reintegro in rosa da parte di Leonardo Bonucci, ex Milan, non cambia i piani della Juve.

Il difensore resta fuori rosa per scelta tecnica, come da precedente comunicazione al diretto interessato.