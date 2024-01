Lenglet Milan, spunta questo scenario a sorpresa! Le novità sul difensore di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Clement Lenglet, uno degli obiettivi del calciomercato Milan.

Nonostante la sua avventura in Premier League non stia andando come sperato, alla fine il centrale di proprietà del Barcellona potrebbe rimanere all’Aston Villa fino al termine dell’attuale stagione. Lo riporta Sportitalia.