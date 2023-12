Lenglet Milan sempre più in salita: ecco cosa sta frenando il colpo dei rossoneri per rinforzare la difesa

Non arrivano buone notizie per il Milan per quanto riguarda il fronte Lenglet, uno dei nomi su cui il club sta lavorando per rinforzare la propria difesa nel corso del prossimo mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ci sono difficolta economiche nell’affondare il colpo. Il francese percepisce uno stipendio di sei milioni di euro e servirebbe il contributo del Barcellona.