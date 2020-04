Leggo, Maldini vuole carta bianca sul mercato: Gazidis vacilla

Leggo: Paolo Maldini detta le regole per la sua permanenza in rossonero: il dirigente vuole carta bianca sul mercato

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi Paolo Maldini è una figura gradita a Ivan Gazidis che non vorrebbe privarsene anche per mantenere una linea di continuità con la tradizione milanista dopo l’addio di Zvonimir Boban. La palla dunque passa sui piedi della storica bandiera che però deve ancora sciogliere i propri dubbi.

Secondo quanto scritto da Leggo, l’ex capitano del Milan avrebbe dettato le regole per la propria permanenza anche nella prossima stagione: avere carta bianca e potere decisionale sugli acquisti del Milan anche in futuro. Fu infatti il figlio di Cesare a portare in rossonero Theo Hernandez, grande rivelazione del Milan di questa stagione. Maldini vuole dunque “pieni poteri”, una garanzia che difficilmente potrà essere accolta da Gazidis nel caso di arrivo di Ralf Rangnick.