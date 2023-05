Ledesma: «Pioli e Inzaghi? Vi dico pregi e difetti di entrambi»

Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, ha raccontato pregi e difetti di Pioli e Inzaghi, ex tecnici biancocelesti

Ospite a TMW Radio, Cristian Ledesma, ex Lazio, ha parlato così di Pioli e Inzaghi:

«Inzaghi? Erano i suoi ultimi periodi da giocatore. Quello che si vedeva era che conosceva tutti i calciatori, e non parlo solo di Serie A o Serie B. Però non era il classico giocatore-allenatore: se me l’avessero detto non lo avrei mai pensato. Seguiva tantissimo il calcio, a tutti i livelli: conosceva tutti i giocatori di Serie C. Sotto l’aspetto professionale può crescere, come tutti, non è un allenatore navigato o con tantissima esperienza. Però ha fatto anni stupendi alla Lazio ed è andato in crescendo: all’Inter ha vinto subito qualche trofeo. Quest’anno, avendo forse la rosa più completa del campionato di Serie A, le aspettative sono salite e di conseguenza sono aumentate le critiche. Penso che in parte siano comprensibili, è una squadra che poteva essere in corsa per tutti i trofei a disposizione, al netto del campionato a parte fatto dal Napoli. Penso che le critiche siano giuste se guardiamo a quello che è il calcio italiano. Ingiuste, però, se si pensa a un progetto e anche alle tante assenze che ha avuto nel ruolo della stagione».