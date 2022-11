Lecce, Colombo: «Lavoro forte, ho atteso il mio momento»

Le parole di Lorenzo Colombo dopo la vittoria del Lecce contro la Sampdoria: « Il cuore nell’esultanza? Per la mia ragazza e i miei genitori»

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Pesa tantissimo questo risultato perché è uno scontro diretto fondamentale. Pesa tantissimo perché arriva dopo due risultati utili. Abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto, la grinta e l’abbiamo portato a casa. Il cuore? Per la mia ragazza e i miei genitori. Io lavoro forte, ho aspettato il mio momento. Non mi accontento. Sono fortunato ad avere Baschirotto con me in squadra, ha una mentalità devastante. Sono fortunato ad averlo come esempio e da lui cerco di imparare il più possibile. È importante segnare. Se si portano a casa punti è meglio e farlo a Lecce ancora meglio. Prendiamo tutti i punti possibili, non accontentiamoci».