Leao spicca anche senza gol: è il migliore per i giornali dopo la vittoria con la Dinamo Zagabria

Questa volta non segna, ma per i giornali è Rafael Leao il migliore in campo in Milan-Dinamo Zagabria.

Il Corriere dello Sport arriva a dargli 7,5: «In ogni partita determina con gol o assist. Così come contro il Salisburgo fornisce il suggerimento vincente per Saelemaekers. Conquista pure il rigore».