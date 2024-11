Leao Savona, non c’è rigore per il Milan contro la Juve: la spiegazione di Marelli

Leao Savona, non c’è rigore in Milan Juve: la spiegazione di Marelli sulla decisione dell’arbitro Chiffi per l’episodio del 69′

Ha suscitato qualche dubbio la decisione dell’arbitro di Chiffi di non concedere rigore al Milan per la caduta in area della Juve di Leao in seguito ad un contatto con Savona al 69′. Il moviolia Marelli a Dazn ha spiegato la scelta.

LEAO SAVONA – «E’ corretto non fischiare rigore, Savona ha anticipato Leao con il piede sinistro. Non c’è stato contatto».