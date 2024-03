Leao risponde allo sfottò di un tifoso del Napoli sui social: «Forza Milan!» – VIDEO

Leao risponde allo sfottò di un tifoso del Napoli sui social: «Forza Milan!». Il VIDEO che prende in giro l’atteggiamento del portoghese

Rafael Leao si conferma molto attento al mondo dei social, pronto a rispondere anche agli sfottò ed ai messaggi dei suoi haters. L’attaccante rossonero ha replicato ad un video condiviso da un tifoso del Napoli su X dopo Lazio Milan.

😂😂😂😂 FORZA Milan ❤️🖤🙏🏾 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) March 2, 2024

Ripreso l’atteggiamento passivo del portoghese in occasione del gol finale di Okafor, col numero 10 rossonero che resta fuori dalla linea di campo e passeggia per tornare in gioco: «L’irrefrenabile grinta e voglia di vincere di #Leao. Io uno così non lo vorrei MAI neanche gratis».

Rafa risponde: «😂😂😂😂 FORZA Milan ❤️🖤🙏🏾».