Leao Milan, prima la squadra e poi i singoli: il piano di Fonseca è chiaro! Il portoghese non è indispensabile

Leao Milan, il piano di Fonseca è chiaro: il portoghese non è indispensabile e va valutato di partita in partita come tutti i giocatori

La situazione di Rafa Leao al Milan è la più difficile da quanto il giocatore si trova in Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, il piano di Fonseca è chiaro: prima la squadra e poi i singoli. Per questa ragione, l’allenatore ha preferito Okafor nelle ultime uscite.

I rossoneri hanno vinto anche senza l’ex Lille, la quale assenza in campo crea sempre più un caso. Panchina con l’Udinese, panchina iniziale con il Napoli e sostituzione al 60′ con il Brugge. Leao non è indispensabile per questo Milan.