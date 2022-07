Leao non si vende: il Milan prepara l’offerta da 6 milioni per il rinnovo. I rossoneri vogliono tenere il portoghese

Secondo La Gazzetta dello Sport il rinnovo di Rafael Leao non preoccupa particolarmente il Milan. Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, non dubitano della sua partecipazione al progetto rossonero, lo vedono coinvolto, felice e pienamente calato nel ruolo. Offerte inglesi non sono mai ufficialmente giunte sul tavolo, così non c’è stato bisogno di declinarle, gentilmente. L’unica somma che per forza di cose escluderebbe il club da una trattativa è quella dei 150 milioni di clausola rescissoria.

Il Milan ha comunque deciso di formulare un’offerta per il rinnovo al rialzo rispetto ai 4,5 milioni proposti a marzo. I manager rossoneri infatti sono autorizzati a proporre un quinquennale da 6 milioni netti a stagione. A dire il vero con il Decreto Crescita questa soluzione al lordo costerebbe 9 milioni, ma resta una dimostrazione di enorme fiducia da parte del club. In questi giorni si parla concretamente dell’interesse del Chelsea, ma clausola a parte, non c’è l’idea di aprire discorsi con nessuno su questo argomento. In via Aldo Rossi c’è un’aria di ottimismo sulla pratica rinnovo, molto dipenderà dalla coerenza di Rafael.