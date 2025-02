Condividi via email

Leao Milan, sono giuste tutte le critiche che sta ricevendo? I numeri stagionali dicono altro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Rafael Leao è ormai da anni uno dei calciatori più criticati presenti all’interno della rosa del Milan. Il calciatore rossonero, dopo l’eliminazione in Champions League, è stato messo nella casella degli imputati.

Intanto, il numero 10 della squadra allenata da Sergio Conceicao, in questa stagione ha realizzato la bellezza di 9 gol e 8 assist: è in piena media per raggiungere la doppia cifra.