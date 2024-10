Leao Milan, i rossoneri possono davvero fare a meno del portoghese? Il dato

Leao Milan, i rossoneri possono davvero fare a meno del portoghese? Le ultimissime notizie sul mondo rossonero, il dato

Continua a far discutere la situazione legata a Rafael Leao in tutto l’ambiente Milan. Di seguito riportato da La Gazzetta dello Sport come cambia la squadra tra Serie A e Champions League senza il portoghese in campo.

LEAO MILAN – «Senza Leao la vittoria con l’Udinese e lo sprint col Bruges, ma pure il gol di Gabbia nel derby con l’Inter, mentre solo con la Fiorentina il risultato è peggiorato (da 1-1 a ko 2-1) togliendo Rafa. Nell’unico ingresso dalla panca, Leao ha firmato il pari con la Lazio»