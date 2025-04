Leao Milan, parla Massimo Mauro: ecco la sua opinione sul portoghese. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Mauro ha dichiarato:

PAROLE – «L’equilibrio il Milan non l’ha trovato all’inizio del campionato, a metà campionato e non lo sta trovando adesso. Ora, io dico ma si può continuare a giocare con Leao, Pulisic, Abraham, Reijnders, Fofana? È impossibile. Leao meraviglioso quando ha il pallone tra i piedi ma quando non ce l’ha sembra un rapper che gira per il campo. Onestamente così il Milan non può giocare. Anche Pulisic quando la palla ce l’hanno gli altri tenta di aiutare ma è quello che è. Reijnders è un giocatore meraviglioso ma soltanto dalla metà campo in avanti. Speravo che Conceicao si assumesse la responsabilità di dire: così non si può giocare».