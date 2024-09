Leao Milan, il dato che va CONTRO LE CRITICHE: il portoghese è l’unico in SERIE A in QUESTO. Il dato non lascia dubbi

Rafael Leao continua ad essere avvolto dalle critiche. Il portoghese, probabilmente, è il giocatore più rappresentativo del club: le critiche per il momento no del Milan dunque non mancano.

Il numero 10 rossonero, però, gode di un grande primato nel nostro campionato. Rafa, infatti, è l’unico giocatore a essere andato in doppia cifra di gol (10) e di assist (10) nelle ultime due stagioni. A numeri, quantomeno, non manca l’apporto del portoghese.