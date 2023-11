Leao e l’aneddoto col tifoso: il racconto di Rafa

Rafael Leao ha raccontato un divertente aneddoto relativo all’incontro con un tifoso rossonero: cosa è successo

Durante il Podcast F19, Rafael Leao ha raccontato questo aneddoto:

ANEDDOTO – «Ero al ristorante con i miei amici, ho finito di mangiare, stavo per uscire e ho incontrato un tifoso del Milan che mi ha visto e ha chiesto: ‘Rafa, ma ti posso dare un bacio sui piedi?’. E lo ha fatto è arrivato e io gli dicevo, no, no (ride, ndr). Era un ragazzino».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE