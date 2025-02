Leao, il commento dopo Milan Feyenoord: «In questa squadra è l’unico a farlo!»

Condividi via email

Leao, nel post partita di Milan Feyenoord, gara che è costata l’eliminazione dalla Champions League ai rossoneri, l’ex difensore ha detto la sua

Alessandro Costacurta, nel post partita di Milan-Feyenoord, negli studi di Sky Sport, non ha risparmiato critiche per i calciatori. L’unica luce secondo l’ex rossonero è, a volte, Rafael Leao. Queste le sue parole dopo l’eliminazione dalla Champions League:

LE SUE PAROLE – «Leao è l’unico che riesce a fare cose belle in questo Milan, ma poi spesso non le fa fino in fondo».