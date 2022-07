Leao, il Chelsea ci prova subito: la base d’asta del Milan è 80 milioni per lasciar partire il portoghese

Secondo il Corriere dello Sport il Milan vorrebbe trattenere Leao a tutti i costi. Il Chelsea però avrebbe fatto dei sondaggi con l’agente per provare a portarlo subito a Londra. È solo una fase esplorativa, ma a Casa Milan prima o poi si aspetta l’arrivo di qualche squadra che vada a chiedere concretamente il giocatore.

Il Milan però non potrebbe permettersi di perdere il giocatore a zero ne 2024. Ecco perché, al di là della reciproca volontà di continuare insieme, sarebbero prese in considerazioni (solo) offerte da 80/90 milioni in su. Anche perché il 15% della cessione andrà al Lille.