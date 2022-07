Le parole di Castillejo durante la conferenza stampa di presentazione al Valencia

Castillejo: «Siamo stati sempre in contatto con questo club, in quasi tutte le sessioni di mercato». Le parole dell’ex Milan durante la conferenza stampa di presentazione al Valencia

Samu Castillejo ha firmato con il Valencia un contratto fino al 2025 e nella giornata di oggi è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le parole dell’ex Milan:

GATTUSO – «Conosco il mister da tre anni, lo avevo al Milan. Nelle prime chiamate mi ha detto che era contento, che il club e la gente che lavora qui lo fa bene, si lavora come in un grande club. Vogliamo portare tutti il Valencia dove merita di stare».

TORNARE IL MIGLIOR SAMU – «Chi mi conosce sa che ho sempre creduto in me. Quest’ultimo anno ci sono state altre cose, al di fuori dell’ambito sportivo, e alla fine il club (il Milan) che prende le decisioni. Io ho sempre lavorato, quando venivo chiamato in causa mi sono sempre fatto trovare pronto».

COME TI HA CAMBIATO IL CALCIO ITALIANO – «Tutti i calciatori acquisiscono maturità col passare degli anni. Ora in campo sono diverso da quando sono arrivato al Milan dal Villarreal, ma la voglia e l’ambizione sono le stesse».

TEMPO CHE IL VALENCIA TI SEGUIVA – «Siamo stati sempre in contatto con questo club, in quasi tutte le sessioni di mercato. Io volevo venire e il mio agente lo sapeva».

CHE TIPO DI ALLENATORE E’ GATTUSO – «L’avete visto come calciatore? Come allenatore è uguale. Sa trattare molto bene con i calciatori, a noi questa sua peculiarità piace molto. Il mister ha aiutato affinché tutto si concretizzasse velocemente e più facilmente, alla luce del gran rapporto che ha col Milan. Il resto l’ho fatto io».

OBIETTIVO – «L’Europa. Conoscendo il mister, anche per lui vale lo stesso. Ha una mentalità vincente e non andrebbe mai in un club che non ha l’ambizione di andare in Europa».