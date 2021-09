Lazio Roma, Mourinho lascia la conferenza stampa. Il motivo

Mourinho se ne va dalla conferenza! Cos’è successo dopo Lazio Roma, sfida vinta 3-2 dalla squadra biancoceleste

Sky Sport 24 ha raccontato l’episodio accaduto dopo il derby della capitale tra Lazio e Roma, sfida vinta 3-2 dai biancocelesti. José Mourinho se n’è andato anticipatamente dalla conferenza stampa, senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Il motivo? Mourinho si è trovato di fronte ad una sala stampa vuota, con i giornalisti collegati in streaming per le norme vigenti adottate dal club biancoceleste. Il tecnico della Roma, non sapendolo, ha lasciato la conferenza.

