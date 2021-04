Lazio, presentati due ricorsi: qual è la situazione su tamponi e Torino

Sono due i ricorsi in ballo in casa Lazio ed entrambi sono legati al caso tamponi: ecco qual è la situazione

Al di là del campo e dell’importante sfida in programma domani contro il Benevento, la Lazio è impegnata in ben due ricorsi: quello per il processo tamponi e quello legato al caso Torino.

OBIETTIVO 3-0 A TAVOLINO – Per quel che riguarda la sfida contro i granata, da non sottovalutare le parole rilasciate ieri ai microfoni di Radiosei dal giudice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello sportiva: «Il provvedimento della Asl di Torino è abnorme. Io non ritengo che un contagiato possa avere un ‘giorno 0’». Opinione che, come spiegato da La Repubblica, è la stessa del professor Romano Vaccarella. Ed ecco che il parere di quest’ultimo, massimo esperto di diritto processuale ed ex giudice della Corte costituzionale, è stato allegato dai biancocelesti nel ricorso presentato. L’obiettivo è il 3-0 a tavolino.