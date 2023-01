Divock Origi potrebbe partire titolare domani sera nella gara tra Lazio e Milan: il belga insidia Giroud al centro dell’attacco

Grossa chance all’orizzonte per Divock Origi. Come riportato da Sport Mediaset infatti, il centravanti belga si candida per una maglia da titolare al centro dell’attacco contro la Lazio.

Stefano Pioli scioglierà il ballottaggio con Olivier Giroud solo a ridosso della sfida.