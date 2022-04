Lazio Milan, Ibrahimovic ci sarà dalla panchina: pronto a subentrare

Zlatan Ibrahimovic sarà presente in panchina nel Milan che affronterà la difficile trasferta contro la Lazio

Il Milan si aggrappa a Zlatan Ibrahimovic in questo rush finale di campionato. Contro la Lazio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese torna disponibile. Ieri si è allenato con il resto del gruppo e sembra aver smaltito i soliti acciacchi fisici.

All’Olimpico è pronto a subentrare per dare il suo contributo. Non segna dalla trasferta di Venezia del 9 gennaio, un’infinità per uno come lui abituato ad incidere. Il suo futuro è ancora un punto di domanda, ma la certezza è che Ibra, se si congederà, lo farà in grande stile.