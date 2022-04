Lazio Milan, i rossoneri giocano in casa: all’Olimpico 13mila tifosi al seguito

Il Milan giocherà in trasferta contro la Lazio come da calendario, ma la sensazione è che San Siro rossonero si sposterà per una sera a Roma

Sarà un’atmosfera surreale quella che si vivrà durante Lazio-Milan. Allo stadio Olimpico prosegue infatti la protesta del tifo biancoceleste contro il caro biglietti instaurato dal presidente Claudio Lotito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sono attesi più di 7mila spettatori della squadra di casa.

Tutt’altra storia nel settore ospiti, dove a sostenere la squadra di Pioli saranno in 9.500, ovvero tutto esaurito. Ma non è tutto. Sono infatti stimati altri 3mila tifosi del Milan piazzati tra i vari settori dello stadio. San Siro si trasferisce per una sera nella capitale.