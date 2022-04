Lazio Milan, Costacurta: «Rossoneri non arrivano bene al match». Le parole dell’ex difensore rossonero a Il Messaggero

Alessandro Costacurta presente così il match tra Lazio e Milan. Le sue dichiarazioni a Il Messaggero.

«Il Milan non ci arriva benissimo. Nel derby magari non meritava il 3-0, ma con Bologna e Genoa è stato corso qualche pericolo di troppo, mentre contro il Torino mi aspettavo almeno qualche tiro in più. Chi avrebbe potuto fare di più? Direi l’attacco visto che si sta rivelando il difetto maggiore. Leao ha fatto sicuramente un campionato importante, ma con quelle qualità deve sempre saltare l’uomo e non ricamare troppo. Brahim Diaz si è messo in mostra solo in parziali di gara e infine credo che Giroud sul lungo periodo stenta. La differenza col ragazzotto di 40 anni che è fuori è ampia».