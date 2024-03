Lazio Milan, la moviola dei giornali: «Maignan-Tati non è rigore, poi Di Bello non ne azzecca una»

Lazio Milan, la moviola dei giornali oggi in edicola: «Maignan-Tati non è rigore, poi Di Bello non ne azzecca una»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida giocata allo Stadio Olimpico di Roma ieri sera tra Lazio e Milan.

Al 12′ Di Bello azzecca la valutazione: non è da rigore la scivolata di Maignan che ha appena impattato il pallone e non può smaterializzarsi. Poi nella ripresa la gara inizia a scappare: anacronistico il secondo giallo a Pellegrini, il rosso a Guendouzi è una non lettura. Voto? 4,5.