Lazio, Immobile out con il Milan? Gli aggiornamenti sull’infortunio

Ciro Immobile resta a rischio per la sfida del prossimo 24 gennaio contro il Milan: le ultime sull’infortunio dell’attaccante

Ciro Immobile si è recato oggi in Paideia per sottoporsi ai controlli per l’infortunio al flessore della coscia destra, l’esito farà luce sull’entità dell’infortunio, che non ha permesso al centravanti della Lazio di svolgere il quotidiano allenamento con la squadra

Il giocatore arrivato alla clinica ha risposto alla domanda dei cronisti su come stesse: «Sto bene, speriamo bene »