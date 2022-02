ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazetic, programma personalizzato: quando sarà a disposizione. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante croato

Come spiega Tuttosport non dovrebbe essere convocato Marko Lazetic che sta proseguendo il lavoro di messa a punto e dalla prossima settimana dovrebbe iniziare a lavorare nuovamente con il gruppo per poter essere una risorsa nei prossimi impegni del Milan.

I tifosi rossoneri sono ansiosi di scoprire quale possa essere il suo contributo.