Laxalt ha detto no alle richieste dalla Spagna e resta al Torino fino a giugno

Sembrava in procinto di lasciare l’Italia, ma Diego Laxalt ha detto no alla corte spagnola del Mallorca. Continuerà a vestire granata

Diego Laxalt, esterno sinistro del Milan, attualmente in prestito al Torino, aveva ricevuto offerte dalla Spagna, tra cui quella del Mallorca, unica proposta alettante e che lo ha fatto riflettere. Il calciatore originario di Montevideo, è arrivato in Italia grazie all’Inter nel 2013. Da quel preciso momento ha girato diverse piazze italiane come Bologna, Empoli e Genova dove, con il grifone rossoblu, ha trovato continuità fino ad essere notato dal Milan che ha investito 15 milioni di euro per acquisirne le prestazioni. Dopo un anno è stato dato in prestito al Torino.

I granata potrebbero a giugno riscattare il cartellino di Laxalt versando nelle casse del Milan 11,5 milioni,al contrario l’esterno a fine stagione tornerà in rossonero. Con il Milan solo 29 presenze senza mai segnare un gol.