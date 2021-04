L’avversario – Lazio, disastro in difesa: mai così male da 60 anni

Troppi gol subiti per la Lazio in questo campionato. Contro il Napoli, al Maradona, cinque reti che hanno portato a 46 il numero di gol presi da inizio campionato, in 31 partite. Si tratta del dato peggiore degli ultimi 60 anni.

Per trovare infatti un numero peggiore di questo bisogna tornare alla stagione 1960/1961, nella quale dopo 31 gare i biancocelesti avevano preso 57 gol. Lo evidenzia LazioPage.