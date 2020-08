Laudisa: «Il calciomercato del Milan ruota intorno a Ibrahimovic»

Calciomercato Milan, secondo quanto riferito da Carlo Laudisa: tutto ruota intorno ad Ibrahimovic

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carl Laudisa fa il punto sul calciomercato del Milan. Ecco le sue parole:

«Ma quando firma Ibra? Tutti gli indizi dicono che c’è un accordo di un anno a 5 milioni netti più un milione di bonus in seguito a risultato individuali e di squadra. Lo svedese in rossonero ha lasciato traccia e guardando al futuro vediamo cosa sarà di Roback. Per il resto sono solo parole: Rebic resterà? Pare di sì ma non c’è ancora l’intesa con l’Eintracht; Bakayoko torna? Lui si dimezza lo stipendio, ma con il Chelsea tutto tace e si aspetta di trovare l’intesa col Tottenham per Aurier. Tutto il calciomercato del Milan ruota fatalmente attorno ad Ibra».