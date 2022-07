Filippo Gasbarri, agente FIFA, ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo, conteso sul mercato da Milan e Juventus

Intervenuto a TMW Radio, l’agente FIFA Filippo Gasbarri ha parlato così del futuro di Zaniolo:

«Dopo la vittoria in Conference League ha vissuto da separato in casa. La separazione è la cosa migliore per entrambe le parti. Alle fine penso che verrà trovato un accordo con la Juventus».