Lacroix Milan: il difensore può lasciare il Wolfsburg, una rivale prova il sorpasso

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan c’è quello di Lacroix. Una rivale prova il sorpasso sui rossoneri

Il calciomercato Milan deve guardarsi dalla minaccia di una rivale di Serie A nella corsa all’obiettivo per la sessione estiva Lacroix. Il difensore del Wolfsburg, come riportato da Calciomercato.com, è destinato al salto in una big.

Piace tanto ai rossoneri ma Giuntoli valuta il sorpasso per tesserarlo per la Juventus, soprattutto in caso di addio di Bremer.