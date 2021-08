La Uefa cambia sul Fair Play Finanziario: ecco le ultime novità

La UEFA corre ai ripari per cambiare il fair play finanziario. L’ente del calcio europeo non sarebbe soddisfatto dato che il fair play finanziario sarebbe in qualche modo “morto”. The Times riporta le ultime indiscrezioni sull’idea di Ceferin.

Il presidente della UEFA vorrebbe proporre alla prossima assemblea dei club europei il progetto del salary cap secondo il quale con gli stipendi non si potrebbe sfondare il tetto del 70% dei guardagni del club. Se questo tetto dovesse essere superato entrerà in scena la luxury tax, ovvero una tassa di lusso.