La Juve fuori dalla corsa scudetto? Non ancora, ma oggi può andare a -10

Il collasso strutturale contro la Fiorentina è un brutto colpo per Pirlo, che rischia di scivolare indietro. Occasione Milan e Inter

l rischio concreto, in serata, è vedere la Juventus scivolare a -10 dalla vetta della classifica, con una partita in meno. La risposta alla domanda che stuzzica interisti e milanisti è piuttosto semplice. I bianconeri sono fuori dalla corsa scudetto? No. Per la Juventus è una stagione doppiamente anomala perché oltre all’emergenza sanitaria e l’assenza del fattore Stadium ha subìto un rinnovamento profondo, dalle fondamenta (guida tecnica e staff) alla rosa. Per la prima volta da inizio stagione Pirlo dopo la Fiorentina dice quello che molti pensano: Milan e Inter in questo momento sono le favorite.

