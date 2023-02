La classifica di Serie A femminile aggiornata dopo il successo contro la Juve

La classifica di Serie A femminile aggiornata dopo il successo del Milan femminile contro la Juve: decisive Piemonte e Thomas

Grande vittoria del Milan femminile contro la Juventus per 2 a 0: sblocca la gara Martina Piemonte allo scadere del primo tempo, mentre nella ripresa, con le bianconere in 10 per l’espulsione di Boattin, raddoppia Thomas. Ecco la classifica aggiornata:

Roma 42

Juventus 34

Fiorentina 34

Inter 29*

Milan 28

Pomigliano 14

Como 11

Sassuolo 11*

Sampdoria 10

Parma 10